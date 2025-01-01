Фото: 123RF/serjio74

Временные ограничения введены в аэропортах Калуги, Пензы, Саранска и Саратова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Сейчас воздушные гавани не принимают и не отправляют авиарейсы.

"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", – говорится в сообщении.

Ранее аэропорт Владикавказа возобновил прием и отправку авиарейсов после введения ограничений. Помимо аэропорта Владикавказа, временные ограничения также вводились в аэропортах Грозного и Махачкалы. Данные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.