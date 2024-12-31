Аэропорт Владикавказа возобновил работу

Фото: 123RF/serjio74

Аэропорт Владикавказа возобновил прием и отправку авиарейсов, рассказал глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем телеграм-канале.

Помимо аэропорта Владикавказа, временные ограничения также вводились в аэропортах Грозного и Махачкалы, отметил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале. По его словам, данные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ограничения во всех трех вышеперечисленных аэропортах сняты в 12:00 по московскому времени, уточнил Кореняко.

Ранее сообщалось, что в Северной Осетии над полигоном Шалхи силами ПВО был сбит беспилотник. По словам главы региона, в результате атаки БПЛА жертв и разрушений нет.

Между тем в ночь на 31 декабря дежурные средства ПВО уничтожили в общей сумме 68 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. По данным Минобороны РФ, 25 дронов были сбиты над Брянской областью, 17 – над Крымом, 11 – над Краснодарским краем, 10 – над Смоленской областью, два БПЛА – над Тверской, а также по одному беспилотнику над Ростовской, Курской и Калужской областями.