В Северной Осетии силами ПВО был сбит беспилотник

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В Северной Осетии над полигоном Шалхи силами ПВО был сбит беспилотник, рассказал глава региона Сергей Меняйло в своем телеграм-канале.

Он также отметил, что в результате атаки БПЛА жертв и разрушений нет. Кроме того, по его словам, в регионах СКФО была объявлена беспилотная опасность.

"Аэропорт Владикавказ закрыт для приема и отправки самолетов. Прошу соблюдать спокойствие, не реагировать на провокации и доверять только проверенной информации", – добавил Меняйло.

Ранее сообщалось, что в ночь на 31 декабря дежурные средства ПВО уничтожили в общей сумме 68 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. По данным Минобороны РФ, 25 дронов были сбиты над Брянской областью, 17 – над Крымом, 11 – над Краснодарским краем, 10 – над Смоленской областью, два БПЛА – над Тверской, а также по одному беспилотнику над Ростовской, Курской и Калужской областями.