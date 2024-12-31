Средства ПВО сбили ночью 68 беспилотников над регионами РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства ПВО уничтожили в общей сумме 68 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами в ночь на 31 декабря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 25 дронов были сбиты над Брянской областью, 17 – над Крымом, 11 – над Краснодарским краем, 10 – над Смоленской областью, два БПЛА – над Тверской, а также по одному беспилотнику над Ростовской, Курской и Калужской областями.

В Брянской области при атаке БПЛА никто не пострадал. В Ростовской области также обошлось без пострадавших и каких-либо разрушений на земле.

В Смоленской области обломки одного из дронов упали на территории нефтебезы в Ярцевском районе. В результате там произошел разлив топлива, после чего началось возгорание горюче-смазочных материалов.