ПВО уничтожила 19 беспилотников ВСУ в Брянской области

Фото: Министерство обороны РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 19 беспилотников самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

"Благодаря профессионализму наших доблестных защитников пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, все цели уничтожены!" – написал губернатор в своем телеграм-канале.

В ночь на 31 декабря атаке вражеских дронов подверглись в том числе Смоленская и Ростовская области, а также Севастополь.

В Смоленской области в результате прилетов БПЛА началось возгорание горюче-смазочных материалов на нефтебазе в Ярцевском районе. Огнеборцы уже ликвидируют пожар.