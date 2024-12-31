Беспилотник уничтожен в небе над Ростовом-на-Дону

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Средства ПВО уничтожили беспилотник в небе над Ростовом-на-Дону. Об этом написал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Вражеский дрон был сбит около 6 утра. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле не выявлено.

Этой ночью украинские беспилотники также совершили атаку на нефтебазу в Ярцевском районе Смоленской области. В результате там произошли разлив топлива и возгорание горюче-смазочных материалов.

На месте уже работают пожарные подразделения и спасательные службы. Угроза жилым домам отсутствует, заверили местные власти.