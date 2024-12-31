31 декабря 2024, 06:55Происшествия
Беспилотник уничтожен в небе над Ростовом-на-Дону
Фото: 123RF/aapsky
Средства ПВО уничтожили беспилотник в небе над Ростовом-на-Дону. Об этом написал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.
Вражеский дрон был сбит около 6 утра. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле не выявлено.
Этой ночью украинские беспилотники также совершили атаку на нефтебазу в Ярцевском районе Смоленской области. В результате там произошли разлив топлива и возгорание горюче-смазочных материалов.
На месте уже работают пожарные подразделения и спасательные службы. Угроза жилым домам отсутствует, заверили местные власти.