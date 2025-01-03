Еще один украинский беспилотник сбит в Брянской области

Фото: Министерство обороны РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в Брянской области уничтожили еще один беспилотник самолетного типа. Об этом рассказал глава региона Александр Богомаз.

"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Таким образом, согласно последним данным, всего над территорией региона было уничтожено девять украинских дронов в ночь на 3 января.

За предыдущие сутки российские силы ПВО сбили украинский истребитель Су-27, шесть снарядов РСЗО HIMARS и 97 беспилотников самолетного типа.