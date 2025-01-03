Средства ПВО уничтожили еще три дрона в Брянской области

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Российские силы ПВО уничтожили еще три украинских беспилотника самолетного типа в Брянской области, рассказал глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

В результате новой воздушной атаки обошлось без пострадавших и каких-либо разрушений. Оперативные и экстренные службы продолжают работать на месте происшествия.

В ночь на 3 декабря средства ПВО в Брянской области уже уничтожили пять вражеских дронов. Никто из местных жителей не пострадал.

Накануне вечером четыре украинских дрона были ликвидированы над Орловской областью. В результате атаки в области не было выявлено повреждений. Оперативные службы проводят проверку территорий.