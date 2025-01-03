Пять беспилотников уничтожены над Брянской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Средства ПВО обнаружили и уничтожили пять беспилотников самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

При воздушной атаке никто из местных жителей не пострадал, разрушений также нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Накануне вечером силы ПВО сбили 7 украинских дронов над Белгородской, Брянской, Орловской и Курской областями. Атака была зафиксирована в период с 20:00 до 22:00 по московскому времени.

Кроме того, подразделениям ПВО удалось уничтожить за сутки украинский истребитель Су-27, шесть снарядов РСЗО HIMARS и 97 беспилотников самолетного типа.