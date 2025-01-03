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Пять беспилотников уничтожены над Брянской областью
Фото: Министерство обороны РФ
Средства ПВО обнаружили и уничтожили пять беспилотников самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
При воздушной атаке никто из местных жителей не пострадал, разрушений также нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Накануне вечером силы ПВО сбили 7 украинских дронов над Белгородской, Брянской, Орловской и Курской областями. Атака была зафиксирована в период с 20:00 до 22:00 по московскому времени.
Кроме того, подразделениям ПВО удалось уничтожить за сутки украинский истребитель Су-27, шесть снарядов РСЗО HIMARS и 97 беспилотников самолетного типа.
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