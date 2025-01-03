Три вражеских БПЛА уничтожены над Брянской областью

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Три вражеских БПЛА самолетного типа уничтожены над Брянской областью, сообщил глава региона Александр Богомаз.

"Пострадавших и разрушений нет", – написал он в своем телеграм-канале.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Ранее в этот же день российские ПВО уничтожили 6 украинских БПЛА, которые пытались атаковать как Воронежскую, так и Белгородскую области. В итоге обошлось без пострадавших, все воздушные цели были сбиты, но два предприятия под Воронежем были незначительно повреждены.

