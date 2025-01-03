ПВО сбили 6 беспилотников над Воронежской и Белгородской областями

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили шесть украинских беспилотников над Белгородской и Воронежской областями, сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

По данным ведомства, украинские войска совершили атаку с помощью дронов между 11:40 и 14:40 по московскому времени в пятницу, 3 января. Над каждым из двух регионов были сбиты по три БПЛА.

При этом губернатор Воронежской области Александр Гусев уточнял, что в результате падения нескольких сбитых беспилотников незначительные повреждения получили два предприятия. Тем не менее в результате произошедшего никто не пострадал. Оперативные службы работают на месте инцидента.

Вместе с тем в ночь на 3 января российские средства ПВО уничтожили 22 украинских дрона над над территорией шести регионов страны. Их удалось перехватить над Брянской, Орловской, Ростовской, Белгородской, Волгоградской и Липецкой областями.