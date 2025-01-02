Сотрудница Дома культуры пострадала при ракетном ударе ВСУ по Курской области

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Сотрудница Дома культуры пострадала в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по селу Ивановское Курской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, женщина обратилась за медицинской помощью. По предварительным данным, врачи диагностировали у нее сотрясение головного мозга. Ее направят для лечения в областную клиническую больницу.

"Помимо одного многоквартирного дома – стекла оказались выбиты еще в 7 частных домах. В общей сложности пострадало 29 окон. Тепловой контур – везде уже закрыт пленкой", – добавил Хинштейн.

Кроме того, в результате удара ВСУ незначительные повреждения получили здания школы, аптеки, продуктового магазина и пункт выдачи Wildberries. Сейчас специалисты приступили к уборке территорий и разбору завалов. На месте, где были выявлены разрушения, задействованы ремонтные бригады и коммунальные службы, уточнил он.

"Обрыв газовой трубы также восстановлен", – подытожил врио главы Курской области.

ВСУ атаковали ракетами село Ивановское в Курской области днем 2 января. Один из ударов был нанесен по зданию Дома культуры.

Кроме того, осколками были посечены стены и выбиты окна в школе-интернате, отделении почты, торговом центре и в одном жилом доме. Также был выявлен незначительный обрыв одного участка газовой трубы, который уже начали ремонт. По факту произошедшего следователи завели уголовное дело по статье о теракте.

