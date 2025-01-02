Уголовное дело о теракте возбуждено после обстрела Курской области

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Следователи завели уголовное дело против боевики вооруженных формирований Украины (ВФУ), которые совершили теракт в отношении мирных граждан, проживающих в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Во время расследования сотрудники ведомства установят и привлекут к уголовной ответственности представителей ВФУ, причастных к данному теракту.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали ракетами село Ивановское в Курской области днем 2 января. Никто из мирных жителей не обращался в медучреждения за помощью. Однако повреждения были зафиксированы у гражданских объектов.

Так, один из ударов был нанесен по зданию Дома культуры. Кроме того, осколками были посечены стены и выбиты окна в школе-интернате, отделении почты, торговом центре и в одном жилом доме. Также был выявлен незначительный обрыв одного участка газовой трубы, который уже начали ремонт.

