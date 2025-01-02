ВСУ нанесли ракетный удар по селу Ивановское в Курской области

Фото: телеграм-канал "Оперштаб Курской области"

Украинские военнослужащие атаковали ракетами село Ивановское, которое расположено в Курской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

Пока, как он утверждает, никто из мирных жителей не обратился в медучреждения за помощью. Однако, по его словам, повреждения были зафиксированы у гражданских объектов. Так, один из ударов был нанесен по зданию Дома культуры. Степень его разрушения и возможность восстановления установят позже специалисты, уточнил Хинштейн.

Кроме того, осколками были посечены стены и выбиты окна в школе-интернате, отделении почты, торговом центре и в одном жилом доме. Также, как утверждает врио главы Курской области, был выявлен незначительный обрыв одного участка газовой трубы, который уже начали ремонтировать. При этом подача газа в дома граждан уже восстановлена, добавил он.

На месте находится глава Рыльского района, а также все аварийные и оперативные службы, включая МЧС. Для поиска неразорвавшихся снарядов в Ивановское выехали взрывотехники Росгвардии. В ближайшее время ремонтные бригады оценят масштаб разрушений, заявил Хинштейн.

"Тепловой контур в пострадавших зданиях – закроем до вечера, в ближайшие дни – поставим новые окна. Держу ситуацию на постоянном личном контроле", – подытожил врио губернатора региона.

Накануне украинские военные нанесли ракетный удар по Беловскому району Курской области. В результате атаки никто не пострадал, значимых разрушений также не выявлено. Был поврежден газораспределительный шкаф вблизи населенного пункта Гирьи. Службам пришлось перекрыть подачу газа, однако газоснабжение домов не нарушено.

