Атака двух украинских БПЛА пресечена в Смоленской области

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Военные РФ пресекли атаку двух украинских беспилотников на территории Сафоновского и Ершичского районов Смоленской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, разрушений на земле и пострадавших не выявлено.

Анохин напомнил местным жителям, что запрещено приближаться к обломкам БПЛА. Лучше всего сообщить о находке по телефону 112.

Этой ночью атаке украинских беспилотников уже подверглись Брянская и Белгородская области. В первом регионе средствам ПВО удалось сбить реактивный дрон самолетного типа, никто из мирных жителей не пострадал.

В Белгородской области несколько воздушных целей были уничтожены над Прохоровским районом. В результате в селе Прелестное был ранен местный житель. Также зафиксированы различные повреждения частных домов.