ПВО уничтожили 10 беспилотников над 4 российскими областями

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 10 украинских беспилотников над четырьмя регионами страны, сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали российскую территорию с помощью дронов в период с 08:20 до 11:30 по московскому времени.

Три беспилотника удалось сбить над Ленинградской областью, по одному БПЛА были уничтожены над Псковской и Курской областями и пять – над территорией Воронежской области.

При этом в ночь на 4 января ПВО сбили 16 украинских беспилотников над пятью регионами России. Атаке подверглись Брянская, Смоленская, Белгородская, Псковская и Ленинградская области.

В Брянской области обошлось без пострадавших и каких-либо разрушений в результате прилетов беспилотников. В Смоленской области дроны сбили на территории Сафоновского и Ершичского районов, а в Ленинградской – в районе Лужской губы Финского залива.