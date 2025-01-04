04 января, 12:53Происшествия
ПВО уничтожили 10 беспилотников над 4 российскими областями
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 10 украинских беспилотников над четырьмя регионами страны, сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали российскую территорию с помощью дронов в период с 08:20 до 11:30 по московскому времени.
Три беспилотника удалось сбить над Ленинградской областью, по одному БПЛА были уничтожены над Псковской и Курской областями и пять – над территорией Воронежской области.
При этом в ночь на 4 января ПВО сбили 16 украинских беспилотников над пятью регионами России. Атаке подверглись Брянская, Смоленская, Белгородская, Псковская и Ленинградская области.
В Брянской области обошлось без пострадавших и каких-либо разрушений в результате прилетов беспилотников. В Смоленской области дроны сбили на территории Сафоновского и Ершичского районов, а в Ленинградской – в районе Лужской губы Финского залива.
ВСУ потеряли более 580 военных в Курской области за минувшие сутки