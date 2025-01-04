Силы ПВО сбили ночью 16 беспилотников над регионами РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства ПВО уничтожили за прошедшую ночь 16 украинских беспилотников над пятью регионами РФ. Об этом сообщили в российском министерстве обороны.

Больше всего беспилотников – 10 целей – было уничтожено над Брянской областью, еще три дрона сбили над Смоленской областью, а также по одному БПЛА над Белгородской, Псковской и Ленинградской областями.

В Брянской области обошлось без пострадавших и каких-либо разрушений в результате прилетов беспилотников. В Смоленской области дроны сбили на территории Сафоновского и Ершичского районов, а в Ленинградской – в районе Лужской губы Финского залива. Пострадавших в обоих случаях также не выявлено.

Между тем в Белгородской области, в селе Прелестное был ранен местный житель. Пострадавшему с осколочным ранением ноги оказали медпомощь на месте, дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно. Также в регионе зафиксированы различные повреждения жилых домов и инфраструктуры.