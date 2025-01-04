04 января, 07:34Происшествия
Силы ПВО сбили ночью 16 беспилотников над регионами РФ
Фото: Министерство обороны РФ
Дежурные средства ПВО уничтожили за прошедшую ночь 16 украинских беспилотников над пятью регионами РФ. Об этом сообщили в российском министерстве обороны.
Больше всего беспилотников – 10 целей – было уничтожено над Брянской областью, еще три дрона сбили над Смоленской областью, а также по одному БПЛА над Белгородской, Псковской и Ленинградской областями.
В Брянской области обошлось без пострадавших и каких-либо разрушений в результате прилетов беспилотников. В Смоленской области дроны сбили на территории Сафоновского и Ершичского районов, а в Ленинградской – в районе Лужской губы Финского залива. Пострадавших в обоих случаях также не выявлено.
Между тем в Белгородской области, в селе Прелестное был ранен местный житель. Пострадавшему с осколочным ранением ноги оказали медпомощь на месте, дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно. Также в регионе зафиксированы различные повреждения жилых домов и инфраструктуры.
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