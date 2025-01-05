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Украинские беспилотники уничтожены в двух районах Ростовской области
Фото: Министерство обороны РФ
Средства ПВО отражают воздушную атаку ВСУ на севере Ростовской области. Уже были уничтожены вражеские беспилотники в Миллеровском и Тарасовском районах, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
"По оперативным данным, пострадавших нет. Военные продолжают отражать воздушную атаку", – написал Слюсарь в своем телеграм-канале.
Ранее 10-летний ребенок погиб в Запорожской области после атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на гражданский автомобиль. Родители ребенка при этом получили травмы.
Кроме того, режим ЧС был введен в Левобережном районе Воронежа после падения БПЛА. Вражеские дроны упали в нескольких местах на территории района 4 января, пострадавших на земле нет. Часть обломков упали на жилые дома, в ряде квартир были повреждены окна.
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