05 января, 07:18Происшествия
Украинские БПЛА атаковали три населенных пункта Белгородской области
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Украинские войска при помощи беспилотников ударили по трем населенным пунктам в Белгородской области. О последствиях атаки рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
В городе Грайворон дрон сбросил взрывное устройство на территорию социального объекта. В здании было повреждено остекление.
Еще один беспилотник сбросил взрывное устройство около жилого дома в селе Гора-Подол Грайворонского округа. В одной из квартир выбило окна.
Третья атака БПЛА была зафиксирована в селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа, где после сброса взрывного устройства загорелись два автомобиля и пристройка к дому. Кроме того, повреждения получили три частных дома и еще две машины.
Во всех случаях обошлось без пострадавших. На местах работают оперативные службы. Более подробная информация о последствиях атаки уточняется.
Массированной атаке БПЛА прошедшей ночью также подверглась Ростовская область. По последним данным, всего в регионе было уничтожено 37 беспилотников ВСУ.
Обломки дронов упали в Таганроге и селе Новобессергеновка Неклиновского района. В результате несколько жилых домов получили различные повреждения.
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