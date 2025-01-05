Украинские БПЛА атаковали три населенных пункта Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинские войска при помощи беспилотников ударили по трем населенным пунктам в Белгородской области. О последствиях атаки рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В городе Грайворон дрон сбросил взрывное устройство на территорию социального объекта. В здании было повреждено остекление.

Еще один беспилотник сбросил взрывное устройство около жилого дома в селе Гора-Подол Грайворонского округа. В одной из квартир выбило окна.

Третья атака БПЛА была зафиксирована в селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа, где после сброса взрывного устройства загорелись два автомобиля и пристройка к дому. Кроме того, повреждения получили три частных дома и еще две машины.

Во всех случаях обошлось без пострадавших. На местах работают оперативные службы. Более подробная информация о последствиях атаки уточняется.

Массированной атаке БПЛА прошедшей ночью также подверглась Ростовская область. По последним данным, всего в регионе было уничтожено 37 беспилотников ВСУ.

Обломки дронов упали в Таганроге и селе Новобессергеновка Неклиновского района. В результате несколько жилых домов получили различные повреждения.