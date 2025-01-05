Средства ПВО уничтожили 13 беспилотников в Брянской области

Фото: Министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 13 беспилотников самолетного типа над Брянской областью. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

В результате воздушной атаки никто не пострадал, разрушений на земле нет. На месте работают экстренные и оперативные службы.

Этой ночью силы ПВО также отражали атаку украинских дронов в Ростовской области. Беспилотники были уничтожены в Миллеровском и Тарасовском районах региона.

Помимо этого, обломки БПЛА упали в Таганроге и селе Новобессергеновка Неклиновского района. В результате были повреждены несколько домов и машин. Тем не менее никто не пострадал.