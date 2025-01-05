Захарова назвала атаку на журналистов в ДНР очередным жестоким преступлением Киева

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Убийство российских журналистов и, в частности, нападение ВСУ на представителей СМИ в ДНР являются очередным жестоким преступлением режима украинского президента Владимира Зеленского. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что атака на автомобиль с военкорами произошла после съемки последствий обстрелов ВСУ гражданских объектов в Горловке. При этом нападение произошло вдалеке от линии боевого соприкосновения.

Российские журналисты стали осознанной мишенью для смертоносного нападения, подчеркнула Захарова, сославшись на показания выживших после атаки.

В МИД выразили соболезнования семье и близким погибшего корреспондента газеты "Известия" Александра Мартемьянова, а также коллективу самого издания и всем коллегам журналиста.

По словам Захаровой, Киев начал открыто прибегать к террористическим методам для ликвидации своих идеологических оппонентов.

"На совести киевской клики – бесчисленные жизни ни в чем не повинных граждан, людей гражданских профессий, в том числе журналистов и военкоров, ставших жертвами умышленных атак в рамках развязанной бандеровскими нелюдями кампании террора против мирного населения России и своей собственной страны", – добавила она.

Представления о своей полной безнаказанности и вседозволенности у украинской стороны исходят из-за преднамеренного игнорирования профильными международными структурами (УВКПЧ ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ) любых преступлений Киева, заявила Захарова.

Москва требует, чтобы очередное жестокое убийство российского журналиста получило надлежащую реакцию от гендиректора ЮНЕСКО Одрэ Азуле, а также от всех других правозащитных организаций и структур.

"Попытки прикрыться бессодержательными отговорками и общими фразами рассматриваться как адекватная реакция уполномоченных на это инстанций не могут. Ратующим за права человека международным чиновникам придется прямо указать на виновников этих убийств", – отметила представитель МИД.

В заключение она добавила, что все виновные в нападении на российских журналистов будут установлены и понесут заслуженное и неотвратимое наказание.

4 января ВСУ нанесли удар при помощи беспилотника по гражданскому автомобилю на трассе Донецк – Горловка. Внутри машины находились представители нескольких СМИ.

В результате атаки погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов. Также в машине находились сотрудницы донецкого издания "Блокнот" Светлана Ларина и Изабелла Либерман.

Среди пострадавших фигурируют представители РИА Новости Михаил Кевхиев и Максим Романенко, а также один неназванный журналист.

После произошедшего в ООН выступили против любых нападений на журналистов.