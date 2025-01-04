04 января, 22:19Происшествия
ООН осудила атаку ВСУ на российских журналистов
Фото: 123RF/jacobhaynes
ООН выступает против любых нападений на журналистов, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак в беседе с РИА Новости.
Так в организации отреагировали на нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на шестерых российских журналистов.
Инцидент случился 4 января на трассе из Донецка в Горловку, когда ВСУ нанесли удар дроном по гражданскому авто. В результате скончался внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов.
Кроме того, были ранены представители РИА Новости Михаил Кевхиев и Максим Романенко и еще трое журналистов.