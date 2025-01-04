ООН осудила атаку ВСУ на российских журналистов

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ООН выступает против любых нападений на журналистов, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак в беседе с РИА Новости.

Так в организации отреагировали на нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на шестерых российских журналистов.

Инцидент случился 4 января на трассе из Донецка в Горловку, когда ВСУ нанесли удар дроном по гражданскому авто. В результате скончался внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов.

Кроме того, были ранены представители РИА Новости Михаил Кевхиев и Максим Романенко и еще трое журналистов.

