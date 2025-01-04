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Общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Курском составили 47 810 военных, 267 танков, 205 БМП, 147 БТР и множество другой техники. Об этом пишет Минобороны РФ.

Так, украинские войска лишились 1 418 боевых бронированных машин, 1 370 автомобилей, 341 артиллерийского орудия, 42 РСЗО, 14 ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 83 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО.

Только за прошедшие сутки ВСУ потеряли 540 военных, 4 танка, БМП, БТР и другую технику. Российские войска, в свою очередь, нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Александрия, Бондаревка, Гончаровка, Дарьино, Заолешенка, Колмаков, Куриловка, Леонидово, Локня, Малая Локня, Махновка, Меловой, Мирный, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное и Южный.

Бои с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее назвал вторжение в Курскую область "сильным козырем" на переговорах по урегулированию конфликта. Он уверен, что операция может оказать значительное влияние на ход переговоров.

