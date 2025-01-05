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05 января, 04:23

Происшествия

Беспилотник уничтожен силами ПВО над Воронежской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили вражеский беспилотник над территорией Воронежской области. Об этом рассказал губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений в регионе нет. В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА.

Ранее ночью украинские дроны уже были уничтожены в Брянской и Ростовской областях. В первом регионе также обошлось без пострадавших и разрушений на земле.

В Ростовской области обломки беспилотников упали в Таганроге и селе Новобессергеновка Неклиновского района. В результате несколько жилых домов получили различные повреждения.

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