05 января, 04:23Происшествия
Беспилотник уничтожен силами ПВО над Воронежской областью
Фото: Министерство обороны РФ
Дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили вражеский беспилотник над территорией Воронежской области. Об этом рассказал губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений в регионе нет. В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА.
Ранее ночью украинские дроны уже были уничтожены в Брянской и Ростовской областях. В первом регионе также обошлось без пострадавших и разрушений на земле.
В Ростовской области обломки беспилотников упали в Таганроге и селе Новобессергеновка Неклиновского района. В результате несколько жилых домов получили различные повреждения.
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