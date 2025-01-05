05 января, 06:11Происшествия
Силы ПВО уничтожили ночью 37 беспилотников в Ростовской области
Фото: Министерство обороны РФ
Средства ПВО отразили массированную воздушную атаку ВСУ в Ростовской области. С полуночи было уничтожено в общей сумме 37 украинских беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
Дроны были сбиты в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах. В данный момент специалисты уточняют объем причиненного ущерба.
"Но главное, что, по данным оперативных служб, никто из людей не пострадал", – написал Слюсарь в своем телеграм-канале.
В Ростовской области обломки беспилотников упали в Таганроге и селе Новобессергеновка Неклиновского района. В результате несколько жилых домов получили различные повреждения.
Этой ночью атаку вражеских БПЛА также отразили в Брянской и Воронежской областях. В обоих регионах обошлось без пострадавших и разрушений на земле.