Силы ПВО уничтожили ночью 37 беспилотников в Ростовской области

Фото: Министерство обороны РФ

Средства ПВО отразили массированную воздушную атаку ВСУ в Ростовской области. С полуночи было уничтожено в общей сумме 37 украинских беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Дроны были сбиты в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах. В данный момент специалисты уточняют объем причиненного ущерба.

"Но главное, что, по данным оперативных служб, никто из людей не пострадал", – написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

В Ростовской области обломки беспилотников упали в Таганроге и селе Новобессергеновка Неклиновского района. В результате несколько жилых домов получили различные повреждения.

Этой ночью атаку вражеских БПЛА также отразили в Брянской и Воронежской областях. В обоих регионах обошлось без пострадавших и разрушений на земле.