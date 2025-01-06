Два человека пострадали при атаке БПЛА в Белгородской области

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Украинский беспилотник атаковал село Ржевка Шебекинского округа в Белгородской области. В результате двое мирных жителей получили травмы. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"У одного мужчины осколочные ранения лица, грудной клетки и руки, у второго – осколочное ранение головы, баротравма и контузия", – написал губернатор в своем телеграм-канале.

Бригады скорой помощи госпитализировали пострадавших.

Помимо этого, при сбросе взрывного устройства с дрона было выбито остекление и посечены фасады двух многоквартирных домов, а также повреждены четыре автомобиля.

Более подробная информация о последствиях атаки уточняется. Оперативные службы продолжат подомовой обход в светлое время суток.

Ранее украинский беспилотник совершил атаку на гражданский автомобиль на трассе Донецк – Горловка. Внутри машины находились представители нескольких СМИ.

В результате атаки погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов, остальные журналисты получили ранения различной степени тяжести. Всем раненым уже оказывают необходимую медицинскую помощь.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту трагедии. В данный момент следователи принимают все меры для установления причастных к преступлению.