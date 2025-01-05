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05 января, 22:42

Происшествия

Шесть человек пострадали при атаке дрона ВСУ в Харьковской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Четыре ребенка и двое взрослых пострадали в результате атаки дрона ВСУ в Харьковской области, написал в телеграм-канале глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

По словам Ганчева, украинский FPV-дрон нанес удар по гражданскому автомобилю, в котором находились четыре ребенка и двое взрослых. Все они получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в медучреждения Белгородской области, за их жизни борются врачи, уточнил глава Харьковской ВГА.

Ранее в Васильевском муниципальном округе Запорожской области после атаки украинского беспилотника на гражданский автомобиль погиб 10-летний ребенок. Его родители получили травмы. Губернатор региона Евгений Балицкий заверил, что родственникам пострадавших будет оказана необходимая помощь.

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