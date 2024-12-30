Семеро подростков ранены из-за взрыва неустановленного устройства в ЛНР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Семеро подростков пострадали из-за взрыва неустановленного устройства в прифронтовом Лисичанске на западе Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщил глава региона Леонид Пасечник.

По его слова, ЧП произошло в районе завода "Стекольный". К данному моменты все раненные госпитализированы.

"О состоянии их здоровья мне постоянно докладывает министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее три человека получили ранения в Горловке в ДНР после удара беспилотника ВСУ и артиллерийского обстрела. В военном следственном управлении СК РФ по ДНР уточнили, что с дрона был сброшен взрывоопасный предмет на автомобиль, из-за чего двое мужчин пострадали. Еще один мирный житель получил ранения на улице Кончаловского из-за обстрела.