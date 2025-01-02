Власти Харьковской области эвакуировали около 11 тысяч человек

Фото: ТАСС/Антон Вергун

Около 11 тысяч человек были эвакуированы из Купянска и ближайших населенных пунктов в Харьковской области на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу военной администрации региона Олега Синегубова.

В частности, с купянского направления были эвакуированы почти 6 500 человек, с боровского – почти 4 500. В первую очередь эвакуацию проходят семьи с детьми, уточнил Синегубов.

Власти Харьковской области объявили обязательную эвакуацию всех гражданских лиц из Купянска еще в октябре. Эвакуация должна пройти в самом городе и еще трех общинах, которые находятся близ линии фронта.

По заявлению местных властей, такое решение продиктовано ухудшающейся военной ситуацией. Всех эвакуированных планируют вывезти в Харьков и населенные пункты других областей.