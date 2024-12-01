В подконтрольном ВСУ Славянске в ДНР закрыли все школы и отменили массовые мероприятия

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В городе Славянск в ДНР, который на данный момент находится под контролем ВСУ, отменили все массовые мероприятия и закрыли все школы. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет РИА Новости.

"Власти города Славянск Донецкой области запретили все виды деятельности в сфере образования, культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта, подразумевающие собрания людей", – указано в сообщении.

Все занятия в школах и других учебных заведениях будут проходить дистанционно. Данные меры, как утверждается, были приняты из-за обострившейся ситуации в сфере безопасности.

Ранее областная военная администрация Харьковской области объявила обязательную эвакуацию всех гражданских лиц из Купянска. Глава ОВА Олег Синегубов уточнил, что эвакуация пройдет в самом Купянске и еще трех общинах, которые находятся близ линии фронта.

Он пояснил, что такое решение продиктовано ухудшающейся военной ситуацией. Эвакуировать планируется более семи тысяч человек. Всех их вывезут в Харьков и населенные пункты других областей.