Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили населенные пункты Лозовая в Харьковской области и Красное в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

Сделать это удалось благодаря решительным действиям подразделений группировок войск "Запад" и "Центр". Так, российские формирования нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и двух бригад теробороны.

Бои шли в районах населенных пунктов Петропавловка, Глушковка, Двуречная, Загрызово Харьковской области, а также Ямполовка и Терны в ДНР. Кроме того, бойцы ВС РФ сумели отразить 6 контратак штурмовых украинских подразделений.

В результате этих столкновений ВСУ потеряли свыше 480 военнослужащих, а также 5 автомобилей, 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и Paladin производства США, 155-миллиметровую гаубицу FH-70 и 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Акация". Восстановлению также не подлежат 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", две 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и три 105-миллиметрых орудия М119 американского производства.

Накануне бойцы "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Островского в Донецкой Народной Республике. Российские военные нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Зализнянское, Орехово-Василевка, Часов Яр, Курахово, Северск ДНР и Белогоровка ЛНР.