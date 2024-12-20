ВС России освободили Успеновку в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные освободили населенный пункт Успеновка в ДНР. Освобождением занимались подразделения "Южной" группировки войск, сообщает Минобороны РФ.

По данным министерства, ВС РФ также за неделю взяли под контроль населенные пункты Анновка, Веселый Гай, Елизаветовка и Трудовое в ДНР.

Ранее армия России в ответ на украинскую атаку по Ростовской области нанесла групповой удар по пункту управления СБУ и по позиции ЗРК Patriot. Как утверждают в МО РФ, удар был нанесен и по конструкторскому бюро "Луч", которое разрабатывает и выпускает комплекс "Нептун" и крылатые ракеты наземного базирования РСЗО "Ольха". Все выпущенные российской стороной снаряды достигли цели, уточнили в ведомстве.