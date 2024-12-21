Фото: Министерство обороны РФ

Российские военные успешно прорывают оборону подразделений ВСУ в районе Красноармейска. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

Эксперт полагает, что ВС РФ могут освободить город уже в ближайшие недели. Так, ликвидация украинского укрепрайона в Красноармейске откроет армии России путь к Днепру и центральным районам Украины.

Таким образом, конечная фаза украинского конфликта становится еще ближе, заключил Меркурис.

Ранее российские военные освободили населенный пункт Успеновка в ДНР. Освобождением занимались подразделения "Южной" группировки войск.

Кроме того, ВС РФ в ответ на атаку Украины по Ростовской области нанесли высокоточным оружием большой дальности групповой удар по пункту управления СБУ и по позиции зенитного ракетного комплекса Patriot.