21 декабря, 07:56Политика
Фото: Министерство обороны РФ
Российские военные успешно прорывают оборону подразделений ВСУ в районе Красноармейска. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.
Эксперт полагает, что ВС РФ могут освободить город уже в ближайшие недели. Так, ликвидация украинского укрепрайона в Красноармейске откроет армии России путь к Днепру и центральным районам Украины.
Таким образом, конечная фаза украинского конфликта становится еще ближе, заключил Меркурис.
Ранее российские военные освободили населенный пункт Успеновка в ДНР. Освобождением занимались подразделения "Южной" группировки войск.
Кроме того, ВС РФ в ответ на атаку Украины по Ростовской области нанесли высокоточным оружием большой дальности групповой удар по пункту управления СБУ и по позиции зенитного ракетного комплекса Patriot.
ВС РФ ликвидировали колонну боевой техники ВСУ на купянском участке фронта