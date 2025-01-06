Беспилотник самолетного типа уничтожен над Брянской областью

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Средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

В результате воздушной атаки пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте происшествия, добавил губернатор.

Вечером 5 января российские средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской и Курской областями. БПЛА противника были уничтожены в период с 18:00 до 21:00 по московскому времени.

В ночь на 5 января массированной атаке дронов подверглась Ростовская область. Обломки беспилотников упали в Таганроге и селе Новобессергеновка Неклиновского района. В результате были повреждены несколько домов и машин. Тем не менее никто не пострадал.