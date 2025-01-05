Средства ПВО сбили 11 беспилотников ВСУ над двумя регионами России

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников самолетного типа над двумя регионами России, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, БПЛА противника были уничтожены 5 января в период с 18:00 до 21:00 по московскому времени. Девять дронов нейтрализованы над Белгородской областью, еще два – над Курской областью.

Ранее украинские военные при помощи БПЛА атаковали три населенных пункта Белгородской области. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в городе Грайворон беспилотник сбросил взрывное устройство на территорию соцобъекта, из-за чего в здании пострадало остекление.

В селе Гора-Подол дрон также сбросил взрывное устройство около жилого дома, в результате чего в одной из квартир выбило окна. Еще одна атака БПЛА произошла в селе Нижнее Березово-Второе, где после сброса взрывного устройства загорелись два автомобиля и пристройка к дому. Во всех трех населенных пунктах после атаки никто из людей не пострадал.