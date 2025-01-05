Фото: телеграм-канал "Нововоронежская АЭС"

Нововоронежская АЭС работает штатно после попытки атаки БПЛА, написала пресс-служба станции в телеграм-канале.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ПВО России ночью 5 января сбила украинский беспилотник, который попытался нанести удар по Нововоронежской АЭС. По данным пресс-службы станции, все энергоблоки АЭС, несущие нагрузку 753 мегаватт, работают в соответствии с диспетчерским графиком. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков станции нет, уточнили там. Кроме того, радиационный фон находится в норме и соответствует естественным природным значениям.

В ночь на воскресенье, 5 января, российские средства ПВО уничтожили 61 украинский БПЛА над пятью регионами России. Так, 37 дронов ликвидированы в Ростовской области, 20 – в Брянской области. Еще два БПЛА сбиты над Воронежской областью, по одному – над Белгородской и Орловской областями.

До этого в Левобережном районе Воронежа ввели режим ЧС из-за падения беспилотников. Дроны упали в нескольких местах района 4 января. Пострадавших нет, однако некоторые обломки попали на жилые дома, а в ряде квартир повредило окна.