Силы ПВО сбили за ночь 61 украинский беспилотник над регионами РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 61 украинский беспилотник над пятью регионами России в ночь на 5 января. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что 37 беспилотников уничтожили в Ростовской области, 20 – в Брянской области, два дрона над Воронежской областью, а также еще по одному БПЛА над Белгородской и Орловской областями.

В Ростовской области беспилотники были сбиты в Таганроге, Миллеровском, Тарасовском и Белокалитвинском районах. Обломки БПЛА упали в Таганроге и селе Новобессергеновка. В результате несколько жилых домов получили различные повреждения.

В Воронежской области при воздушной атаке ВСУ никто из местных жителей не получил травм, разрушения на земле не выявлены. Без пострадавших обошлось и в Брянской области.