За ночь над территорией РФ сбиты 85 беспилотников, в том числе 31 над Черным морем

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

85 беспилотников были подавлены и уничтожены в ночь на 11 января над территорией России. Об этом Минобороны РФ сообщает в телеграм-канале.

"Тридцать один БПЛА уничтожен над акваторией Черного моря, по шестнадцать БПЛА сбиты над территориями Воронежской области и Краснодарского края, четырнадцать – над акваторией Азовского моря, четыре – над территорией Белгородской области, два БПЛА перехвачены над территорией Тамбовской области и по одному сбито над территориями Республики Крым и Курской области", – уточнили в оборонном ведомстве.

Ранее этой ночью несколько человек пострадали после того, как украинские беспилотники врезались в два многоквартирных дома в городе Котовск Тамбовской области. Врио губернатора региона Евгений Первышов сообщил, что для жителей пострадавших квартир открыт пункт временного размещения.

В Анапе в связи с работой средств ПВО этой ночью была запущена городская система оповещения.