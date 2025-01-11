В Анапе запустили систему оповещения в связи с работой ПВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Власти Анапы объявили о запуске городской системы оповещения в связи с работой средств противовоздушной обороны. Об этом со сообщает мэрия города в телеграм-канале.

"Запущена городская система оповещения в связи с работой ПВО. Сохраняйте спокойствие, не выходите на улицу, укройтесь в помещениях без окон", – призвали власти города.

Прошлой ночью в результате атаки БПЛА в Ростовской области возник пожар в частном доме, там же загорелись и оставленные рядом автомобили. Пожар также начался в селе Крым на территории производственного предприятия. С возгораниями боролись дежурные пожарные расчеты. Об этом сообщал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.