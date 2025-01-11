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11 января, 05:27

Происшествия

Три частных домовладения пострадали при атаке беспилотников на Белгородскую область

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Несколько беспилотников сбиты над Белгородской областью, пострадали три частных домовладения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Над Белгородским районом нашей системой ПВО сбиты несколько вражеских беспилотников самолётного типа. Пострадавших нет", – написал он.

Гладков уточнил, что в трех частных домовладениях были выбиты окна и повреждены кровли. Кроме того, была повреждена надворная постройка.

Ранее этой ночью несколько человек пострадали после того, как украинские беспилотники врезались в два многоквартирных дома в городе Котовск Тамбовской области. Врио губернатора региона Евгений Первышов сообщил, что для жителей пострадавших квартир открыт пункт временного размещения.

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