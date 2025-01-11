Три человека пострадали в результате обстрела ВСУ в Брянской области

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Трое мирных жителей получили ранения в результате обстрела ВСУ из РСЗО по селу Новые Юрковичи Климовского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"В настоящее время они доставлены в больницу, им оказана вся необходимая медицинская помощь", – уточнил он в своем телеграм-канале.

Помимо этого, из-за атаки было значительно разрушено административное здание. В данный момент специалисты продолжают обследование территории. Также на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, указал Богомаз.

В ночь на 11 января беспилотники ВСУ врезались в два многоквартирных дома в Котовске. В результате атаки пострадали семь человек, им предоставили необходимую помощь.

По словам врио губернатора региона Евгения Первышова, здания получили лишь незначительные повреждения. При этом жителей пострадавших квартир готов принять пункт временного размещения. После случившегося в городе был объявлен режим ЧС.

Позднее СК РФ возбудил уголовное дело по факту атаки. Расследование будет вестись по статье о теракте. В рамках предварительного следствия сотрудники ведомства намерены установить и привлечь к ответственности всех украинских военных, которые имеют отношение к произошедшему.