СК возбудил уголовное дело после атаки БПЛА на жилые дома под Тамбовом

Фото: телеграм-канал "Евгений Первышов"

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на многоэтажные дома в Котовске Тамбовской области, сообщила пресс-служба ведомства.

Расследование будет вестись по статье о теракте. В рамках предварительного следствия сотрудники ведомства намерены установить и привлечь к ответственности всех украинских военных, которые имеют отношение к произошедшему.

Беспилотники ВСУ врезались в два многоквартирных дома в Котовске в ночь на 11 января. В результате атаки пострадали семь человек, им предоставили необходимую помощь.

По словам врио губернатора региона Евгения Первышова, здания получили лишь незначительные повреждения. При этом жителей пострадавших квартир готов принять пункт временного размещения. После случившегося в городе был объявлен режим ЧС.