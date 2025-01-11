Режим ЧС объявлен в Котовске после атаки БПЛА на жилые дома

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Режим ЧС объявлен в Котовске Тамбовской области после атаки дронов на жилые дома. Соответствующее предупреждение распространило региональное правительство.

"В домах возгораний нет, однако выбиты стекла у пострадавших и близлежащих домов. Кроме того, в доме по улице Посконкина повреждена система отопления, нарушена кирпичная кладка", – передает ТАСС сообщение местных властей.

Украинские беспилотники врезались в два многоквартирных дома в Котовске в ночь на 11 января. В результате атаки пострадали семь человек, им предоставили необходимую помощь.

По словам врио губернатора региона Евгения Первышова, здания получили лишь незначительные повреждения. При этом жителей пострадавших квартир готов принять пункт временного размещения.

