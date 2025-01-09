Три украинских беспилотника уничтожены над Брянской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Три беспилотника ВСУ были сбиты вечером 9 января над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", – написал он.

Ранее стало известно, что ВСУ пытались создать экологическую катастрофу в Азовском море, атаковав управляемой ракетой емкость от нефтепродуктов в порту Бердянска. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Он рассказал, что украинские силы нанесли прицельный удар в одну из пустых емкостей хранения нефтепродуктов. Балицкий назвал атаку ВСУ "бессмысленной и циничной".