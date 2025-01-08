Два человека погибли в Херсонской области в результате атак ВСУ

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Два человека погибли и еще пять получили ранения в двух населенных пунктах Херсонской области после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По словам главы региона, днем 8 января украинские военнослужащие атаковали автозаправку в Новой Каховке. В результате погиб 64-летний мужчина, который являлся оператором АЗС. Ранения разной степени тяжести получили четыре человека, из них три женщины, в том числе 19-летняя беременная девушка.

Кроме того, ВСУ обстреляли Старую Збурьевку, в результате чего погибла женщина 1941 года рождения и оказался ранен 57-летний местный житель.

Сальдо заявил, что всех пострадавших доставили в больницу, где они получают всю необходимую медпомощь.

Ранее украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль на трассе Донецк – Горловка. Внутри машины находились внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов, сотрудницы донецкого издания "Блокнот" Светлана Ларина и Изабелла Либерман, представители РИА Новости Михаил Кевхиев и Максим Романенко, а также один неназванный журналист.

В результате погиб Мартемьянов, остальные журналисты получили ранения различной степени тяжести. В МИД РФ назвали данную атаку очередным жестоким преступлением киевского режима и пообещали, что все виновные в нападении будут установлены и понесут заслуженное наказание.

