ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области

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Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атаковали три населенных пункта Борисовского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По предварительным данным главы области, пострадавших нет. Беспилотники атаковали поселок Борисовка, села Березовка и Зозули.

"В поселке Борисовка дрон сдетонировал на территории коммерческого объекта – в здании повреждены входная группа и техническое оборудование. Также на территории поврежден легковой автомобиль", – подчеркнул Гладков.

В жилом доме села Борисовка в результате атаки выбиты окна, а также поврежден фасад здания и рядом стоящие два автомобиля.

В селе Зозули дрон атаковал автомобиль, из-за чего у транспортного средства оказалось выбито лобовое стекло.

Ранее семь человек пострадали в результате атаки украинских беспилотников на жилые дома в Тамбовской области. По уточненным данным, трое из них получили порезы от осколков разбившихся окон. Еще четыре человека обратились к медикам из-за повышенного давления.