Свыше 15 беспилотников атаковали Воронежскую область

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Более 15 беспилотников были сбиты силами ПВО в небе Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

"Еще несколько БПЛА обнаружены и уничтожены дежурными силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы в Воронеже. Всего в регионе нынешней ночью сбито уже более 15 БПЛА", – написал он.

Гусев уточнил, что по предварительным данным обошлось без разрушений, никто не пострадал. Губернатор напомнил, что опасность атаки дронов в регионе сохраняется.

Ранее этой ночью несколько человек пострадали после того, как украинские беспилотники врезались в два многоквартирных дома в городе Котовск Тамбовской области. Врио губернатора региона Евгений Первышов сообщил, что для жителей пострадавших квартир открыт пункт временного размещения.