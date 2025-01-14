14 января, 10:26Происшествия
Открытое горение ликвидировано на предприятии в Саратове после атаки БПЛА
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Открытое горение ликвидировано на предприятии в Саратове после атаки БПЛА, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.
"Пострадавших нет <...> специализированные службы находятся на месте", – уточнил глава региона.
Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке беспилотниками 14 января. Точное количество сбитых воздушных целей не уточнялось.
В результате повреждения были зафиксированы на двух предприятиях в обоих городах. Из-за угрозы повторных атак уроки в школах Саратова и Энгельса пройдут в дистанционном режиме.