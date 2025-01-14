Фото: Москва 24/Никита Симонов

Открытое горение ликвидировано на предприятии в Саратове после атаки БПЛА, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

"Пострадавших нет <...> специализированные службы находятся на месте", – уточнил глава региона.

Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке беспилотниками 14 января. Точное количество сбитых воздушных целей не уточнялось.

В результате повреждения были зафиксированы на двух предприятиях в обоих городах. Из-за угрозы повторных атак уроки в школах Саратова и Энгельса пройдут в дистанционном режиме.

