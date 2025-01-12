Губернатор сообщил о продолжении контролируемого выгорания топлива в Энгельсе

Фото: телеграм-канал "Роман Бусаргин"

Процесс контролируемого выгорания топлива в Энгельсе продолжается, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

По его словам, специалисты делают все необходимое для ликвидации пожара, не останавливая работу круглосуточно.

Он также обратил внимание, что количество дыма снижается пропорционально площади возгорания. При этом анализ последних проб воздуха показал, что концентрация вредных веществ в нем не превышена.

В ночь на 8 января Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке беспилотников. Силы ПВО сбили летевшие дроны, но их обломки упали на промышленный объект в Энгельсе.

Во время тушения пожара, который произошел после атаки украинского дрона по промышленному предприятию, погибли два сотрудника пожарной службы МЧС. Еще один человек был доставлен в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.

