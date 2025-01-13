13 января, 07:26Происшествия
Восемь БПЛА сбиты за ночь над Воронежской, Белгородской и Брянской областями
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства ПВО уничтожили за ночь восемь украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом Минобороны РФ сообщает в телеграм-канале.
"Шесть БПЛА уничтожены над территорией Воронежской области и по одному сбито над территориями Брянской и Белгородской областей", – уточнили в оборонном ведомстве.
Между тем в ночь на 11 января над территорией РФ были сбиты 85 беспилотников. Больше всего – 31 БПЛА, было уничтожено над акваторией Черного моря.
Кроме того, в ночь на 8 января Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке беспилотников. Силы ПВО сбили летевшие дроны, но их обломки упали на промышленный объект в Энгельсе, что привело к крупному пожару.